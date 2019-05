Política Governo avalia ter de recriar até 10 ministérios Cálculo considera hipótese de medida provisória da reforma administrativa não passar no Congresso; AGU pede ‘diálogo’ com parlamentares

Uma dúvida jurídica atormenta o Palácio do Planalto. Tudo porque, se a medida provisória que trata da reforma administrativa não for aprovada até 3 de junho pelo Congresso, perderá a validade. A situação já seria preocupante por si só, não fosse um detalhe ainda pior: se for derrotado nessa votação, o governo poderá ter de recriar até dez ministérios. Editada em jan...