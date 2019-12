Política Governo avalia que chance de greve de caminhoneiros é pequena O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros ressaltou o diálogo que o governo vem mantendo com a categoria para o encaminhamento das demandas do setor

O governo federal acredita que são pequenas as chances de uma nova greve nacional dos caminhoneiros, como a ocorrida em 2018. A informação foi dada nesta segunda-feira (9) pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, em coletiva de imprensa. Ele ressaltou o diálogo que o governo vem mantendo com a categoria para o encaminhamento das demandas do setor. "Nós entend...