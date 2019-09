Política Governo atualiza regras para evitar judicialização de contratos de concessões Agora, o mecanismo de resolução de litígios poderá ser usado nos setores portuário e de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário

O governo atualizou as regras sobre o uso da arbitragem na resolução de conflitos que envolvam a União e órgãos da Administração Pública Federal no setor de transportes. O decreto presidencial foi publicado no Diário Oficial da União desta 2ª feira (23). Eis a íntegra. O texto revoga medida de 2015, que instituía a modalidade apenas no setor portuário. Agora,...