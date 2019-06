Política Governo apresenta proposta de reformulação do programa Minha Casa, Minha Vida Mudanças incluem uma reformulação das faixas, com a priorização de subsídios para quem ganha até um salário mínimo

O ministro Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional) apresentou nesta quarta-feira (4) uma proposta de reformulação do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. As mudanças incluem uma reformulação das faixas, com a priorização de subsídios para quem ganha até um salário mínimo, o estabelecimento de uma espécie de “locação” com poupança obrigatória para aquisi...