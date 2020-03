Política Governo anuncia financiamento para capital de giro

O governo estadual anunciou ontem que irá fornecer por meio da GoiásFomento, Banco do Brasil e Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) financiamento para ajudar os pequenos empreendedores que serão fortemente impactados pelas restrições das atividades no momento de prevenção ao avanço do coronavírus no Estado. Segundo divulgou a Secretaria de Indústria, Comércio ...