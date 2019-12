Política Governo ainda tem expectativa de aderir ao RRF

Apesar de o mais recente resultado primário das contas do Estado reportado à Secretaria Nacional de Tesouro Nacional (STN) apontar uma contabilidade fiscal positiva em R$ 3,2 bilhões, a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, informou ontem que o cenário ainda não é de tranquilidade e defende a entrada do Estado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).“Temos que considera...