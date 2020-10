Política Governistas querem Tereza Cristina no comando da Câmara, mas centrão e oposição resistem Ministra da Agricultura resiste a voltar ao Legislativo e enfrenta obstáculos

Com um cenário embolado e diversos candidatos à Presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem, o nome da ministra Tereza Cristina (Agricultura) começa a surgir em alas do governo e tem o respaldo de membros da frente da agropecuária como uma opção para comandar a Casa. A hipótese de ela entrar na disputa, porém, enfrenta uma série de obstáculos. De um lado, in...