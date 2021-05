Política Governadores enviam carta pedindo que CPI da Covid 'reconsidere' convocações A carta afirma que as CPIs “prestam relevante papel ao País”, mas devem se ater a temas de competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

Governadores de 18 estados e do Distrito Federal pediram que o presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), reconsidere a convocação de gestores estaduais. O pedido foi enviado no sábado (29) por meio de uma carta do Fórum Nacional de Governadores. A carta foi assinada por 19 governadores: Ibanei...