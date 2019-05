Política Governadores entregam carta de reivindicações a Bolsonaro Encontro em Brasília também teve a presença dos presidentes do Senado e da Câmara. Documento com seis tópicos exige implementação imediata de plano de equilíbrio fiscal

Em encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), na manhã desta quarta-feira (8), o fórum de governadores apresentou uma carta com uma série de reivindicações ao chefe do Executivo, como a "implementação imediata" de plano de equilíbrio fiscal para os Estados. Ao todo, o documento também endereçado aos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolu...