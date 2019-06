Política Governadores buscam aporte de R$ 15 bi este ano

No dia 24 de maio, durante reunião no Recife, o presidente Jair Bolsonaro respondeu com uma brincadeira ao pleito dos 11 governadores da região abrangida pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) - a maioria, da oposição. “Passem uma caneta que eu assino já”, disse Bolsonaro na ocasião.O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), entrou no cli...