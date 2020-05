Política Governador pede auxílio a bancada por respiradores para HCamp de Águas Lindas

O governador Ronaldo Caiado (DEM) solicitou ontem que a bancada goiana no Congresso Nacional o auxilie no diálogo com o Ministério da Saúde para a estruturação de leitos de UTI no Hospital de Campanha de Águas Lindas. A unidade, construída pela União, deve começar a funcionar no próximo dia 21 sem os leitos de terapia intensiva prometidos.A previsão é que o hospital tenha 20...