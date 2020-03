Política "Governador, na vida e na política, ingratidão não é virtude", diz Vitor Hugo Líder do Governo havia dito que iria tentar reatar relação de Caiado e Bolsonaro, mas fez declaração menos conciliatória nesta quinta (26)

O deputado federal por Goiás Vitor Hugo (PSL), que é líder do Governo de Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara dos Deputados, reagiu ao recente rompimento do governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) com o presidente da República. "Governador, na vida e na política, ingratidão não é virtude", escreveu no Twitter. Na quarta-feira (25), quando Caiado anunciou o romp...