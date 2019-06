Política “Governador não decide voto de deputado”, diz Caiado Para democrata, reforma sem Estados e municípios é “abstrata”. Ele diz que continua conversando com parlamentares para mudar o texto que vai à votação

“Fui deputado 20 anos. Governador não decide voto de deputado, mas vou ponderar com eles diante da situação por que passa Goiás.” A fala é do governador Ronaldo Caiado (DEM) a respeito da resistência da bancada goiana na Câmara Federal em incluir Estados e municípios na Reforma da Previdência. Estados e municípios, que ficaram de fora do relatório apresentado pelo...