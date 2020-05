Política Governador do DF recua e suspende decreto sobre proibição de atendimento a pacientes goianos Mais cedo, Ibaneis Rocha relatou que não aceitaria que hospitais públicos do Distrito Federal atendessem pacientes do entorno

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), recuou na tarde desta quinta-feira (14) do decreto que proibiria hospitais públicos do DF de atender pacientes goianos com o novo coronavírus. "Vamos encaminhar para que a gente melhore a nossa estrutura, inclusive para dar conta de atender as necessidades do Entorno até que o hospit...