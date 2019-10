Política Governador do DF, Ibaneis Rocha desmaia após cair em casa e vai para Hospital em Brasília O chefe do Executivo local foi hospitalizado e levou 15 pontos no pescoço, nas proximidades da nuca

O governador Ibaneis Rocha (MDB) escorregou no banheiro de casa, no fim da tarde desta sexta-feira (11) e acabou ficando inconsciente. A primeira-dama do DF, Mayara Noronha, que acionou o socorro, após encontrar o marido desmaiado. As informações são do portal Metrópoles. Ainda segundo o Metrópoles, o chefe do Executivo local foi hospitalizado e levou 15 pontos no pesco...