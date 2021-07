Política Governador do DF comemora aniversário em festa com show de Bruno da dupla com Marrone Ibaneis Rocha completou 50 anos no último sábado (10); Festa em Uberaba foi marcada por convidados sem máscara e falta de distanciamento social

O aniversário de 50 anos do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi comemorado no último fim de semana com uma festa em Uberaba, Minas Gerais. O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone fez um show na fazenda com convidados de Ibaneis. A festa começou no sábado (10), data de aniversário do governador, mesmo dia em que Uberaba decidiu libera...