Política Governador do DF ameaça fechar divisa com Goiás. Caiado rebate: “Evidencia o desrespeito à vida" De acordo com Ibaneis Rocha, 25% das internações em UTIs do DF são de pacientes do Entorno, vindos principalmente das cidades de Goiás

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ameaçou, nesta terça-feira (23), fechar a divisa do DF aos goianos. Segundo o chefe do executivo, muitos pacientes com Covid-19, sem acesso à rede pública de saúde em Goiás, recorrem a hospitais do Distrito Federal. Ibaneis afirmou que 25% das internações em unidades de terapia intensiva (UTIs)...