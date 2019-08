Política Governador diz que PEC paralela acaba dando em nada

Outro ponto citado pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), durante debate na Expo Municípios 2019 ontem, em Goiânia, foi a reforma tributária. Para Dino, mudanças no sistema que existe hoje no Brasil são necessárias para “enfrentar desigualdades sociais e refundar o pacto federativo”. Entretanto, o governador fez críticas a ideias já colocadas em discussão...