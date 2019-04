Política Governador de Minas Gerais teve cidadania italiana cassada em operação contra fraude O político estava entre as 800 pessoas investigadas por suspeita de fraude no processo de reconhecimento da cidadania italiana

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), teve sua cidadania italiana cassada pelo governo da Itália após a operação contra fraudes prender sete brasileiros no país europeu no mês passado. O político estava entre as 800 pessoas investigadas por suspeita de fraude no processo de reconhecimento da cidadania italiana. Todos tiveram os passaportes cassad...