Política Governador da Bahia chama governo federal de caloteiro e ataca Bolsonaro Em um discurso para plateia de apoiadores e correligionários, Costa afirmou que o "calote" soma uma dívida de R$ 520 milhões

Após ter desistido na última semana de inaugurar o Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, ao lado do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), pousou pela primeira vez na pista, na manhã desta quinta-feira, 1.º, e criticou o chefe do Palácio do Planalto, insinuando que ele "não tem trabalho para apresentar", além d...