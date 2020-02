Política Governador da BA diz que vídeo publicado por Flávio Bolsonaro não é de Adriano A publicação de Flávio Bolsonaro insinua que o miliciano foi torturado antes de ser morto, versão descartada pela necrópsia oficial

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), contestou o vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) com uma imagem do suposto cadáver do ex-capitão do Bope Adriano Magalhães da Nóbrega, morto na semana passada em Esplanada (BA). O material foi publicado pelo senador e filho do presidente da República no Twitter na terça-feira, 18. "Como é que eu vo...