Política Governador cobra Enel e companhia diz que serviço já foi realizado Ronaldo Caiado (DEM) aproveita pendências em obra de policlínica para questionar distribuidora; empresa diz que rede elétrica foi entregue em agosto

O governador Ronaldo Caiado (DEM) cobrou ontem em suas redes sociais atendimento da Enel para ter energia na policlínica de Posse, no Nordeste goiano. O tema já motivou outras pressões de Caiado sobre a companhia. A inauguração da unidade está prevista para 28 de fevereiro, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A dis...