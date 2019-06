Política 'Gostaram do evangélico no Supremo?', pergunta Bolsonaro a apoiadores em frente ao Alvorada "É uma bênção", respondeu uma mulher

Ao deixar o Palácio da Alvorada para um almoço neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro perguntou a apoiadores que o cumprimentavam se haviam gostado da possibilidade de ele indicar um evangélico como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Gostaram do evangélico no Supremo? Gostaram?", perguntou o presidente. "É uma bênção", respon...