Política Google deverá ceder dados de usuários na investigação sobre a morte de Marielle A decisão ocorreu em julgamento na Terceira Seção do STJ na tarde desta quarta-feira (26), que deu um parecer favorável ao MP-RJ

O Google deverá fornecer dados de usuários na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e seu motorista Anderson Gomes. A decisão ocorreu em julgamento na Terceira Seção do STJ (Superior Tribunal de Justiça) na tarde desta quarta-feira (26), que deu um parecer favorável ao MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro). Oito dos nove minist...