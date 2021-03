Política Goianos do Centrão minimizam pressão por trocas na equipe de Bolsonaro Eu acredito que o presidente está com vontade de acertar. Temos perspectivas de dias melhores e de mais união para sairmos dessa crise”, diz o deputado Adriano do Baldy

Deputados goianos de partidos que formam o chamado Centrão elogiam as trocas na equipe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e minimizam as críticas de que as mudanças são reação a pressões do bloco na Câmara. A nomeação da deputada Flávia Arruda (PL-DF) na Secretaria de Governo, por indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ocorreu menos de uma se...