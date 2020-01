Política Goianos apresentaram 216 projetos na Câmara Rubens Otoni (PT) teve a maior quantidade de propostas em 2019, 56 no total; na outra ponta, Alcides Rodrigues (Patriota) e Professor Alcides (PP) têm apenas uma cada um

Os deputados federais de Goiás apresentaram 216 projetos de lei ao longo do ano de 2019. O parlamentar que mais tem propostas deste tipo é o petista Rubens Otoni, que registrou 56 projetos de lei. No ranking, José Nelto (Podemos) é o segundo colocado, com 39 projetos. Em seguida está Magda Mofatto (PL), com 22. O levantamento foi feito pelo POPULAR com base em dados d...