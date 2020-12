Política ‘Goiano de nascimento e gaúcho de coração’ Prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) narra sua trajetória desde Piracanjuba a político no Rio Grande do Sul

“Goiano de nascimento e gaúcho de coração”, resume o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que nasceu em Piracanjuba, interior de Goiás, a 87 km de Goiânia. Aos 62 anos, já vive na capital do Rio Grande do Sul há 42, mais que o dobro do tempo que morou na cidade goiana, a maior bacia leiteira do Estado. Foi, aliás, em uma fábrica de leite que ouviu, ...