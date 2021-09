Política GoianiaPrev cancela processo de contratação de consultoria Decisão ocorre depois de pedido de suspensão feito pelo MP de Contas, apontando uma série de irregularidades em contrato com a FIA

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoianiaPrev) publicou nesta quarta-feira (29) a anulação do termo de inexigibilidade de licitação que permitia a contratação de consultoria da Fundação Instituto de Administração (FIA), em processo com várias suspeitas de irregularidades, segundo o Ministério Público de Contas (MPC) do Tribunal de Contas d...