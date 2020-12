Política Goiânia: Transição no Paço começa nesta terça-feira Comissão que vai tratar da mudança de gestão tem reunião para dar início aos trabalhos; prorrogação do estado de calamidade pública devido à pandemia estará em pauta

A comissão que fará a transição de governo em Goiânia inicia os trabalhos na manhã de hoje, no Paço Municipal, com a tarefa de organizar, até 31 de dezembro, a “passagem” da atual gestão Iris Rezende para a do prefeito eleito, Maguito Vilela, ambos do MDB. Na pauta, entre outros assuntos, a possível prorrogação do estado de calamidade pública em Goiânia. O decreto, assinado ...