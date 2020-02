Política Goiânia tem a maior variação do País no preço da energia elétrica Aumento do preço na Capital foi de 3,14%, de acordo com o IPCA. No Brasil, a alta foi de 0,16%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (7), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostrou que Goiânia apresentou a maior variação do País no preço da energia elétrica, em comparação entre as capitais. De acordo com o apontado, houve aumento de 3,41% na energia elétrica residencial. Além de ser a ...