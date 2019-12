Política Goiânia foi penúltima em investimentos em 2018 Município registrou um dos piores resultados do País entre as capitais; paço diz que freou obras nos dois primeiros anos do mandato de Iris Rezende para ajustar as contas

Apesar de obras de infraestrutura terem se espalhado pelas ruas da capital nos últimos meses, a realidade no ano de 2018 foi diferente. Diagnóstico do anuário Multicidades – Finanças dos Municípios do Brasil, publicado pela Frente Nacional dos Prefeitos, mostra que Goiânia teve o segundo pior desempenho entre as capitais brasileiras no que diz respeito a investimentos...