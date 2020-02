Política Goiânia e outros municípios esperam segunda fase de projeto-piloto do Ministério da Justiça Cidades escolhidas já registravam queda em crimes antes do programa Em frente, Brasil

Os cinco municípios escolhidos em agosto pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública para receber o projeto-piloto do programa de combate à violência Em Frente, Brasil já tinham tendência de redução nos homicídios antes de o projeto começar a ser implementado. Apesar disso, autoridades locais citam o aumento no efetivo policial e a integração com órgãos de segurança c...