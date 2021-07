A reabertura dos cinemas em Goiânia foi autorizada pela prefeitura de Goiânia na manhã desta quarta-feira (14). O assunto foi debatido no final da tarde de ontem com representantes de redes que atuam na capital e os secretários municipais de Saúde, Durval Pedroso, e de Governo, Arthur Bernardes.

O encontro foi viabilizado através do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), que recentemente apresentou requerimento solicitando à Prefeitura a reabertura das salas de cinema. O POPULAR apurou que nele foram apresentados, pelas redes, os protocolos que o município pode adotar caso o COE dê o sinal verde.

A proposta apresentada prevê o retorno das salas com 50% da capacidade e grupos de no máximo seis pessoas que ficariam isolados por poltronas vazias ao lado, à frente e atrás. Os empresários defenderam na reunião que é possível controlar esse distanciamento através do sistema de vendas de ingressos.

Os protocolos apresentados também incluem regras de circulação, uso de máscaras e obrigatoriedade de limpeza constante das salas.