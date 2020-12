Política Goiânia: abstenção foi maior em zonas onde há mais idosos Áreas que compreendem o Centro e bairros como o Setor Bueno e Alto da Glória, locais com grande quantidade de eleitores com mais de 60 anos, foram campeãs de faltosos

As duas zonas eleitorais de Goiânia que tiveram o maior índice de abstenção no segundo turno são também as que têm a maior quantidade proporcional de idosos, que possuem pelo menos 60 anos de idade. Trata-se da zona 1, que compreende bairros como Setor Central, Jardim Goiás e Setor Leste Universitário, e da zona 133, onde votam os goianienses que moram no Setor Bueno,...