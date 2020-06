Política Goiás terá até outubro R$ 3 bi de dívida não paga Como liminares abrangem maior volume de suspensão de débitos que o total contemplado pelo pacote emergencial, Estado segue com ações enquanto tenta aderir ao RRF

Com previsão de dívida não paga de R$ 3 bilhões até outubro e com a tentativa de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) de volta à estaca zero, o Estado de Goiás deverá pedir novo adiamento do prazo de liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para deixar de pagar parcelas devidas a bancos e à União. Paralelamente, a equipe econômica do governo esta...