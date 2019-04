Política Goiás tem sete hospitais com serviços paralisados, aponta TCE

No levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) constam obras em sete hospitais, incluindo as reformas nos de Doenças Tropicais (HDT) e Materno Infantil (HMI), ambos em Goiânia, e a construção ou conclusão dos de Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto, dos dois Modulares Padrão em Uruaçu e o do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de ...