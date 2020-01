Política Goiás tem o 2º maior déficit de defensores públicos do Brasil Estado conta com um defensor para cada 83,5 mil habitantes, ficando atrás apenas do Paraná

Goiás é o segundo Estado no País com menos defensores públicos por habitante. É o que mostra levantamento feito pelo POPULAR junto aos portais de transparência das Defensorias Públicas estaduais. Com uma população estimada de 7 milhões de pessoas, Goiás tem um defensor para cada 83,5 mil goianos, ficando atrás apenas do Paraná, que conta com um defensor para 103 mil h...