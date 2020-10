Política Goiás tem dois candidatos que disputaram todas as eleições desde 2000 No Brasil, são ao menos 29 candidatos, sendo que 17 se elegeram pelo menos uma vez e 11 conseguiram vagas de suplente. Levy Fidelix não ganhou nenhuma

Levantamento do Poder360 com mais de 2 milhões de CPFs mostra que 29 dos atuais candidatos nas eleições de 2020 concorreram em todas as disputas eleitorais brasileiras desde 2000. São 11 pleitos consecutivos. A cada dois anos, essas pessoas se inscrevem no sistema do TSE e tentam conquistar uma vaga, nas disputas municipais ou gerais. Nessa lista estão dois goiano...