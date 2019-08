Política Goiás tem a melhor nota dos 4 Estados na fila do RRF Estado segue no vermelho, com impedimento de empréstimos com aval da União, mas em situação melhor que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que pediram adesão ao RRF

Com nota C mantida em avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Economia, o Estado de Goiás mostrou pouca variação nos índices que compõem a capacidade de pagamento (Capag) de suas dívidas na comparação de 2017 para 2018. O Estado segue no vermelho, com impedimento de empréstimos com garantia da União e falta de caixa, mas em situação menos ...