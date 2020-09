Política Goiás tem 58 municípios com mais eleitores do que moradores No Brasil, são 493 municípios nessa situação, um aumento de 60% desde as eleições de 2018

O Estado de Goiás tem 58 municípios com mais eleitores do que moradores, ou seja, 23,5% do total. No Brasil, são 493 municípios nessa situação, um aumento de 60% desde as eleições de 2018. O levantamento do G1, divulgado nesta sexta-feira (25), foi feito com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do IBGE. De acordo com especialistas e inte...