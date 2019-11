Política Goiás tem 113 cidades que não conseguem se sustentar Estudo divulgado pela Firjan mostra que a situação dos municípios de Goiás é semelhante à média brasileira; principal desafio das prefeituras é diminuir folha de pagamento

Em Goiás, 113 municípios não conseguem sustentar despesas básicas da máquina pública, como funcionalismo e a Câmara de Vereadores, utilizando a própria receita. O dado faz parte do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) nesta semana, com dados de 2018. Estas 113 cidades goianas têm, segundo a ...