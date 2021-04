A secretária da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, apresentou nesta quarta-feira (14) relatório sobre o resultado orçamentário de 2020 do Estado em reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, na Assembleia Legislativa. Pelo segundo ano consecutivo, houve superávit, desta vez de R$ 524 milhões, número semelhante ao alcançado no ano anterior.

A diferença entre receitas e despesas totais no exercício com juros da dívida pública ficou positiva, mas teria tido queda nominal de 0,40% em comparação a 2019 se não fossem transferências da União. Especialmente por meio da Medida Provisória 938 – editada para compensar a diminuição de repasses durante a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 – e da Lei Complementar 173, que estabeleceu auxílio federal aos Estados.

Sem isso, a Receita Líquida Corrente de Goiás teria sido de R$ 24,4 bilhões e não de R$ 26,32 bilhões. Segundo Cristiane, a verba que chegou por meio das transferências foi 70% destinada como recurso livre e 30% encaminhada para a Saúde. Aos deputados estaduais presentes na audiência remota, ela destacou que, se o cenário fosse diferente, não teria sido possível “pagar as (despesas) obrigatórias mesmo com dívida suspensa. “Por isso, temos de ter muito cuidado para não violar a LC 173”, pontua sobre as contrapartidas que incluem controle dos gastos.

Para a arrecadação, o principal imposto é o ICMS, que representa cerca de 70% anualmente. Enquanto as transferências, conforme expôs a secretária, corresponderam a 24% aproximadamente. “Apesar da receita tributária ter crescido ao redor de 3% com a inflação de 4,5%, ela na verdade teve uma queda. E a receita líquida em termos nominais caiu 3% porque houveram deduções e transferências constitucionais que aumentaram”, pontuou ao POPULAR, ao citar o Fundeb e a soma das fontes.

Desta forma, mesmo com as dificuldades da pandemia, o governo estadual comemora o cumprimento da meta. “Nós fizemos uma redução nas despesas ao ponto de compensar (queda na arrecadação) e os nossos investimentos aumentaram, o que quer dizer que estamos realmente sendo mais eficientes no nosso planejamento em todos os graus”, explicou a titular da Economia durante apresentação na Alego.

Mesmo ao considerar a dívida, cujo pagamento está suspenso, ainda assim o governo estadual teria superado a meta, conforme os dados apresentados. “Vale ressaltar que a gente ampliou o Protege e fizemos vinculação da Saúde e Educação no nível do pagamento. Esse dinheiro vai direto para a população”, afirma, sobre outro ponto cumprido no exercício de 2020. Entre os desafios, Cristiane citou passivos herdados de gestões anteriores e que exigem desembolsos.

“Um dos meus maiores objetivos é ter resultado primário acima do serviço da dívida e obtivemos em 2020 pela primeira vez.” Suspensa, a dívida contratual aumentou 10%, cerca de R$ 2 bilhões. “Mas tivemos aumento de disponibilidade de caixa e nossa dívida consolidada líquida caiu 1%. Temos uma preocupação grande para que a gente seja capaz de equalizar a situação e não aumentar de forma insustentável.” Da parte da “herança de outros governos”, a gestão de Ronaldo Caiado (DEM) tem entre os principais credores, conforme citou Cristiane, Saúde com dívida de vinculações e a Saneago.

Da parte de investimentos, a secretária afirmou para a reportagem que chegaram a somar R$ 840 milhões aproximadamente. “Embora as despesas diminuíram, aumentaram (os investimentos) sensivelmente e sem contração de dívida.” Entre o destino dos recursos, destaca obras em escolas, o que tomou impulso, bem como a regionalização da saúde com mais hospitais e recapeamento de rodovias.

O maior espaço no orçamento também foi justificado como resultado de reformas como a da Previdência. Por outro lado, a despesa com déficit previdenciário anual de R$ 3,57 bilhões é um ponto ainda de alerta. Cristiane aposta na necessidade de nova discussão sobre reforma nos próximos anos. O aumento de alíquota, de acordo com os dados apresentados, teria possibilitado alívio de R$ 330 milhões para o Estado.

Ainda nas despesas com pessoal, o último quadrimestre de 2020 trouxe reenquadramento. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ao invés de estourar o limite prudencial, ficou acima do limite de alerta com 44,91% da receita corrente líquida comprometida com esse gasto.

Diante do cenário mais positivo apresentado, deputados questionaram o uso dos recursos pelo governo estadual. Os deputados Antônio Gomide (PT) e Lêda borges (PSDB) cobraram programas sociais para além do que é feito com a distribuição de cestas básicas e capacitação de trabalhadores. Ao citar população que sofre com fome, Gomide sugeriu transferência de renda por meio de auxílio. Sobre o tema, Cristiane citou trabalho realizado pelo Estado e que a pasta de Economia não responde por essa demanda.

Perdão fiscal a produtores rurais gera discussão

A remissão das multas oriundas de autuações sofridas pelo transporte de gado bovino sem a respectiva nota fiscal, embora acompanhado de Guia de Trânsito Animal (GTA), foi motivo de discussão ontem durante apresentação do resultado orçamentário de 2020 do Estado na Assembleia Legislativa.

A secretária da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, apontou que o perdão só é possível com aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O assunto foi levado pela titular da pasta e foi reprovado, mas ela afirmou que faria nova tentativa na próxima reunião. Porém, ressaltou que, segundo relatório da Procuradoria Geral do Estado, a renúncia representa um impacto estimado em R$ 1 bilhão. Sobre isso, afirmou aos deputados que seria preciso pensar juntos uma solução para saber de onde sairia esse montante.

A afirmação gerou críticas e acusações de que não atuaria para real aprovação do assunto pelo Confaz. Sobre isso, sugeriu que representante dos deputados estivesse presente na reunião do conselho para que, com ela, defendesse a questão. “Este governo teve a iniciativa de resolver o problema. É uma questão de lei federal. Fiz a defesa e farei novamente porque o governador pediu em conjunto com o líder do governo e o presidente da Assembleia. É um problema que não é de hoje, existe há anos.”

Além disso, o governo anunciou que vai possibilitar a geração da GTA junto com a nota fiscal para evitar a continuidade dos questionamentos.