Goiás reclama de guerra fiscal deflagrada por SP

A entrada de forma mais incisiva de São Paulo na guerra fiscal do ICMS tem deixado Goiás, bem como outros Estados, preocupados com as consequências. A secretária estadual de Economia, Cristiane Schmidt, afirma que o tema chegou a travar a pauta da reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), na última quinta-feira (16). “Todos os outros acham que tem guerra fis...