Política Goiás poderá explorar urânio Amorinópolis, município situado no Sudoeste de Goiás, tem áreas classificadas como “Alvo de Exploração” da matéria-prima do combustível para usinas nucleares

O potencial mineral de Goiás vai além dos minérios mais conhecidos, como níquel, ferro e ouro. Pouca gente sabe que o Estado também tem potencial para produzir urânio, usado como matéria-prima para a produção do combustível usado nas usinas nucleares. Estas áreas estão localizadas no município de Amorinópolis, no Sudoeste do Estado. Prospecções realizadas na década de 80 apont...