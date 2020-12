Política Goiás pode ter alívio de R$ 11,3 bi, diz ministério Estimativa, que inclui empréstimo de R$ 736 mi, é da pasta da Economia; Estado pode optar por versão mais light do RRF ou a adesão ao PEF, aprovado em projeto de Lei Complementar

O Estado de Goiás deve ter um alívio de pelo menos R$ 11,3 bilhões nas contas, incluindo empréstimo de R$ 736 milhões, com a adesão ao programa de socorro financeiro aprovado pelo Congresso na terça-feira (17). A estimativa é do Ministério da Economia, que informou ontem ao POPULAR que Goiás poderia optar por uma versão mais light do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) ou...