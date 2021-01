Política 'Goiás perdeu um grande líder', diz Lissauer Vieira sobre Maguito Vilela Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás afirmou que Maguito era "referência na política goiana"

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira (PSB), comentou sobre o falecimento do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB). "Goiás perdeu um grande líder", afirmou o deputado. Lissauer publicou em suas redes sociais uma foto com Maguito, em seu último encontro, no dia 7 de outubro de 2020. Ele também disse que o emede...