Política Goiás pede prazo maior ao Supremo para ajustes Legislativo solicita mais tempo, além dos oito meses determinados, para adequação aos limites de despesas com a folha; Executivo busca evitar sanções

Em dois pedidos no Supremo Tribunal Federal (STF), os Poderes Executivo e Legislativo de Goiás tentam flexibilizar as regras para gastos com pessoal estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Protocolada na quarta-feira, 8, a principal solicitação é de ampliação do prazo para adequação aos limites de despesas para quatro anos em vez de oito meses determina...