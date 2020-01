Política Goiás na Frente: Estado tem 128 obras paralisadas e sem funcionalidade Governo estadual realizou vistoria em 339 intervenções feitas com recursos do programa; 72 convênios foram cancelados

Desde a publicação de decreto que suspendeu a execução de convênios do Estado, o governo de Goiás realizou 339 vistorias em obras iniciadas em 216 cidades com recursos do Goiás na Frente. Dados da Secretaria de Governo apontam que, durante a auditoria, foram encontradas 128 obras paralisadas sem funcionalidade. Entre as intervenções realizadas com recursos do programa, t...