Política Goiás lidera corrida por ajuda federal Estado acelerou aprovação de medidas de ajuste e tem desequilíbrio fiscal menor que outros, como Minas Gerais, o que também pode favorecer o governo goiano

Estado com a situação fiscal mais crítica, Minas Gerais corre o risco de ser “ultrapassado” por Goiás na adesão ao programa de socorro federal. A maior interlocução do governador goiano, Ronaldo Caiado (DEM), com os deputados estaduais permitiu a aceleração da aprovação de medidas de ajuste, enquanto o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), gastou o ano de 2019 tentand...