Política Goiás lança serviços nos Correios Iniciado em dezembro em cinco unidades, plano é expandir aos 246 municípios; ainda não há estimativa de qual será o custo para o Estado

Disponíveis em unidades dos Correios desde o dia 16 de dezembro do ano passado, serviços públicos do Estado em cinco municípios goianos serão lançados oficialmente amanhã, 18, pelo governador Ronaldo Caiado, ao lado do presidente da estatal, general Floriano Peixoto, em Abadiânia, às 9 horas. Depois, o governador segue para os demais municípios que já prestam os serv...